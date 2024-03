La Gazzetta dello Sport – Se il Napoli avesse preso Calzona in estate, sarebbe fra le prime quattro

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la scelta di De Laurentiis prima dell’inizio del campionato:

“Con il senno di poi, sempre facile da usare, se De Laurentiis fosse andato dritto su Francesco Calzona, oggi il Napoli non sarebbe settimo, ma tra le prime quattro. Non vogliamo dire che con Calzona già in estate al posto di Spalletti la squadra avrebbe rivinto il campionato. Difficile, a Napoli due scudetti di fila non li ha mai infilati nessuno, neppure Diego Maradona, anche perché è dura smaltire le scorie di una festa e di un’euforia prolungate. Siamo però abbastanza certi che, con Calzona subito, il Napoli oggi nuoterebbe alle latitudini di Juve e Milan, tra secondo e terzo posto, con la relativa sicurezza di partecipare alla prossima Champions”.

