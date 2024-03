La Gazzetta dello Sport – Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia, ma il rinnovo non è urgente

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore del Napoli è pronto a firmare il contratto che gli proporrà prossimamente la società. Ciò che trapela, è che il gioiello azzurro non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la maglia partenopea, anzi sarebbe disposto a mettere la firma sul contratto domani stesso. La scadenza nel 2027, però, non impone alcuna scadenza, nonostante ciò ADL non intende andare in contro ad eventuali sirene di mercato.

Il tema rinnovo è aperto, si potrebbe discuterne prima della fine della stagione o subito dopo. Kvara guadagna appena 1,5 milioni netti a stagione, l’entourage del giocatore si aspetta, però, almeno una proposta da 4 milioni di base, più bonus. Inoltre, se la società lo riterrà opportuno, si discuterà di una possibile clausola rescissoria da inserire all’interno del nuovo accordo, per evitare ulteriori tormentoni alla Osimhen.

