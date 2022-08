Mondiali 2022: Mazzarri vicino alla panchina del Marocco

L’ex tecnico azzurro potrebbe rappresentare l’Italia in un altro mondiale senza azzurri

Walter Mazzarri potrebbe ripartire dalla panchina del Marocco ai mondiali in Qatar 2022. Secondo quanto riportato dal media Al Araby l’ex tecnico del Napoli avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio per diventare il nuovo ct dei Leoni dell’Atlante. Mazzarri, secondo l’emittente, sarebbe approdato a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale.

