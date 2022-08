Ndombele-Napoli: ci siamo, affare ai dettagli

A breve verranno fissate anche le visite mediche per Ndombele

La trattativa tra il Napoli e il Tottenham per Tanguy Ndombele è in dirittura d’arrivo. La redazione di SkySport riferisce che il club azzurro e il Tottenham stanno per definire definitivamente l’accordo già trovato ieri, sistemando gli ultimi dettagli sulle cifre dell’ingaggio. Ndombele si trasferirà al Napoli in prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. A breve verrà stabilita anche la data per le visite mediche.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: Ambrosino a Fabian a parte

Verona Napoli, Cioffi vuole di più dalla sua proprietà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Allerta in Campania e Liguria, ma da martedì torna l’afa