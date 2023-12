Monza, Di Gregorio conteso tra Napoli, Milan e Premier League

Il portiere del Monza Michele Di Gregorio sarebbe nel mirino di Napoli e Milan, ma anche di alcuni club di Premier League.

Il Napoli avrebbe messo gli occhi sul portiere del Monza Michele Di Gregorio, ma non sarebbe l’unico club. L’estremo difensore piacerebbe infatti al Milan ed avrebbe corteggiatori anche al di fuori della Serie A.

Ecco in seguito quanto dichiarato in merito da Tuttomercatoweb:

“l numero 16 biancorosso ha di fatto attirato l’attenzione di diversi club italiano e non solo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’estremo difensore sarebbe un’opzione per il Milan qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Maignan o per il Napoli nel momento in cui dovesse partire Meret. Fra i pretendenti ci sarebbero anche club dalla Premier League. La Roma aveva sondato il terreno ma i 20 milioni richiesti avrebbero fatto demordere i giallorossi.”

Fonte foto in evidenza — (da Sasa Santo) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – I convocati per Juventus-Napoli, Mazzarri recupera Zanoli

Napoli, allenamento pomeridiano, il report: ultime sul recupero di Mario Rui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiellini pronto a tornare alla Juventus