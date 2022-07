Monza-Petagna: stabilite le cifre, manca solo la formula

Andrea Petagna sembrqa essere sempre più vicino al Monza.

Andrea Petagna sembra destinato a diventare un giocatore del Monza. L’attaccante del Napoli è sempre più vicino al club lombardo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono state stabilite le cifre dell’affare. Manca soltanto un dettaglio da definire: la formula.

“Andrea Petagna sembra aver superato Andrea Pinamonti nelle gerarchie. Sembra, perché i margini di manovra con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono illimitati. Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli si deve sciogliere un solo nodo, quello della formula. Il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe legare l’obbligo del riscatto alla salvezza, ma a condizioni legate più a presenze del giocatore. Sulla cifra finale invece il punto equilibrio non dovrebbe discostarsi molto dai 15 milioni tra prestito e riscatto.”

