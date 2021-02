Moratti: “Io presidente del Napoli? Grande simpatia ma non compro nessuna squadra!”

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Moratti ha risposto con simpatia ad un ipotetico acquisto del Napoli:

“Non è mai semplice per un presidente decidere di cambiare guida tecnica alla squadra, sia dal punto di vista umano che quello professionale. Non conosci i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis ma dipende anche molto dal rapporto tra la squadra e l’allenatore. Io presidente del Napoli? Ho sempre nutrito molta simpatia per il Napoli nonostante l’antagonismo ma non ho intenzione di comprare nessuna squadra al momento”

