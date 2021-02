“E stavolta che gli manca mezza squadra, difensori e centrocampisti e attaccanti incurante del pericolo, per indirizzare il destino, riparte dal finale di Bergamo.

Per uscire dal tunnel infernale nel quale s’è intrufolato da dicembre, con la sconfitta con l’Inter, ha deciso di esagerare. Non c’è nient’altro da difendere, probabilmente, e quindi per non lasciarsi sopraffare da Madame, Gattuso prova a fare la voce grossa: un urlo nella notte.”

