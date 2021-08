Moratti su Insigne: “Il tifoso ci tiene a tenerlo, il calcio è della gente non dei dirigenti”

Moratti su Insigne: “Il tifoso ci tiene a tenere Insigne, il calcio è della gente”.

Massimo Moratti, in una lunga intervista, esprime la sua opinione in merito al passaggio sul complicato rinnovo di Lorenzo Insigne: “Il tifoso ci tiene a tenere Insigne, quindi cercherei di confermarlo, il calcio è della gente e non di noi dirigenti e quindi bisogna accontentala. Ma non conosco la situazione del Napoli e non voglio intromettermi”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castel di Sangro, Insigne elogiato dai tifosi: la risposta dell’attaccante

Napoli, per la squadra tamponi tutti i giorni fino alla fine del ritiro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila