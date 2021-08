Flachi: “Dispiace molto per i tifosi, ormai non sanno chi individuare come idolo”

Francesco Flachi su Insigne: “Dispiace molto per i tifosi, ormai non sanno in chi riconoscersi”.

L’ex bandiera di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia ed ha espresso la sua opinione anche in merito al futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne: “Dispiace molto per i tifosi, ormai non sanno in chi riconoscersi e chi individuare come idolo. Molti ormai vanno allo stadio solo per la maglia e secondo me il calcio ne perde in questi casi”.

