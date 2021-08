UFFICIALE – Napoli-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv su Canale 8

UFFICIALE – Napoli-Ascoli sarà trasmessa in diretta, in esclusiva su Canale 8 sul DDT Ch.13.

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli, sulla propria pagina ha informato tutti i tifosi: in seguito al grande successo avvenuto nei due test internazionali contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, anche contro l’Ascoli sarà possibile assistere alla partita. Il match si disputerà domenica 8 agosto allo Stadio Patini alle ore 17:30 e sarà trasmesso in chiaro e in diretta esclusiva su Canale 8 sul DDT Ch.13.

