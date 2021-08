Duello di mercato: Napoli e Torino puntano gli occhi su Amrabat

Torino su Amrabat, ma si inserisce anche il Napoli di Spalletti: possibile affondo del club partenopeo.

Il Torino è intenzionato a prendere Sofyan Amrabat, Juric lo ha apprezzato e valorizzato ai massimi livelli al Verona, ad oggi vorrebbe il suo trasferimento a Torino. Tuttavia, secondo Tuttosport, il tecnico attuale della Fiorentina, Italiano, non riterrebbe essenziale il giocatore e dunque il club con un’alta probabilità lo cederà in prestito o a titolo definitivo. In aggiunta a questa corsa, subentra il Napoli e le soluzioni dunque diventano tre: permanenza a Firenze, trasferimento a Torino o a Napoli. Lunedì il centrocampista farà ritorno a Firenze e voci assicurano che chiederà il trasferimento altrove.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castel di Sangro, Insigne elogiato dai tifosi: la risposta dell’attaccante

Napoli, per la squadra tamponi tutti i giorni fino alla fine del ritiro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila