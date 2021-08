Calciomercato Napoli – Sempre più probabile il ritorno di Bakayoko

Il portale Tuttomercatoweb approfondisce in merito al ritornon di Bakayoko al Napoli.

Stando a quanto riportato l’ipotesi Bakayoko non sarebbe così remota: “Il club azzurro aspetta un segnale di apertura dal Chelsea per Emerson Palmieri ma lavora anche Per il sostituto di Demme è tornato di moda il nome di Bakayoko, che resta un’idea anche per il Milan. Piace anche Koopmeiners dell’Az ma l’operazione diventerebbe possibile solo nel caso di una cessione di Fabian Ruiz”.

