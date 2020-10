Moses può tornare all’Inter, Marotta prova il colpo in extremis

Moses obiettivo delle ultime ore dell’Inter, lo vuole Conte

Conte ha chiesto a Marotta ed Ausilio di riportare in nerazzurro Moses. L’Inter ci prova negli ultimi minuti del calciomercato

Antonio Conte chiede alla dirigenza un ultimo colpo per completare la propria rosa. E il colpo in questione sarebbe Victor Moses. L’esterno nigeriano, pupillo del tecnico salentino, è il nome più caldo in casa Inter in queste ultime ore di mercato. L’Inter vorrebbe quindi riportarlo a Milano con la formula del prestito, ma il fatto che Moses sia nell’ultimo anno di contratto con il Chelsea complica e non poco la situazione.

Ecco allora che, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” , l’affare potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore con una manovra ‘alla Vidal‘. L’esterno classe 1990 dovrebbe dunque liberarsi a zero dai londinesi e poi firmare il contratto con i nerazzurri, sostanzialmente da svincolato. Manca però poco al gong, per un affare che potrebbe chiudersi davvero in extremis.

