Mpasinkatu: “La Coppa d’Africa si farà, i giocatori del Napoli ci saranno”

Mpasinkatu sulla prossima Coppa d’Africa

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha parlato della prossima Coppa d’Africa che vedrà coinvolti anche alcuni azzurri. Ecco quanto dichiarato:

n”anullata o spostata? Assolutamente no, la Coppa d’Africa ci sarà, gli impianti in Camerun sono già testati anche nella Coppa d’Africa dedicata ai giocatori che giocano in loco a febbraio 2021. Gli impianti sono pronti, l’unico problema è che si gioca nel momento in cui in Europa si svolgano i maggiori campionati. Ogni continente ha il suo calendario, quello dell’UEFA con la CAF non c’entra nulla. La FIFA? In questa situazione a livello politico non conosciamo le prove di forza, non può imporre niente.

Nel 2019 il problema non c’era perché si è giocato a giugno e luglio, Koulibaly peraltro arrivò scarico. In Africa si giocava a 35-36°. Il Camerun fa parte dell’Africa centrale e a giugno-luglio è il mese delle grandi pioggie, tante partite non si sarebbe potuto giocare. I calciatori non devono essere costretti a scegliere tra il papà e la mamma, diciamo così. Il club ti dà da mangare, la Nazionale ovviamente ti fa ricordare.

Nel Napoli bisognerà avere dei giocatori che saranno in grado di sostituire i giocatori che andranno in Coppa d’Africa”.

