Mughini contro De Magistris: “Intitolare lo stadio a Maradona è ridicolo, di certo non brillava a livello umano”

Mughini, ancora una volta, torna ad attaccare Diego Armando Maradona e questa volta ne ha anche per il sindaco di Napoli

Giampiero Mughini, è intervenuto ai microfoni della Zanzara, in onda su Radio 24. Nel suo intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni attaccando De Magistris, definendo ridicola la sua volontà di rinominare lo Stadio San paolo in nome di Maradona.

Ecco le sue parole:

“È scappato di notte inseguito dalla polizia, è stato messo sotto processo per non aver pagato milioni di tasse. È un uomo tormentato, ci sono meravigliosi atleti che sul piano generale luccicano. Diego purtroppo non è stato così. Che il Sindaco voglia intitolargli lo stadio è ridicolo, De Magistris dovrebbe volare un pochino più alto. Se non stai qui a gridare ‘Diego! Diego! Diego!’ passi per un malvivente. Quel Napoli lì non era soltanto Maradona, altrimenti non avrebbe vinto. Senza di loro non avrebbe vinto neppure a briscola”.

