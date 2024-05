Multa di 10mila al Napoli, la decisione del Giudice sportivo

Dopo l’ultima giornata di campionato è arrivata la multa per cinque Società di Serie A, tra cui il Napoli di Francesco Calzona.

Quattro Società di Serie A dovranno pagare una multa per differenti motivazioni: tra esse c’è anche il Napoli di Francesco Calzona.

La motivazione è la seguente:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Di seguito invece le altre ammende:

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno e, al 13° del primo tempo, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

“Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a un collaboratore non presente in distinta.”

“Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi so-stenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

“Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

