Napoli, a Bologna senza Rrahmani. Cajuste verso il recupero

Napoli, Rrahmani assente a Bologna

Il Napoli dopo la vittoria in Champions contro il Braga pensa alla sfida di campionato contro il Bologna, dove sarà assente Rrahmani che è alle prese con un problema muscolare. Come riportato dalla redazione sportiva di Radio Marte, il centrale sarà assente ma Garcia potrebbe invece recuperare Cajuste. Ecco quanto riferito:

“Per il centrocampista svedese si aspetta l’esito degli esami specifici. Cajuste non dovrebbe avere nulla di grave, ma gli accertamenti possono confermare o rovesciare queste sensazioni. Per il difensore kosovaro, invece, ha accusato un affaticamento in Champions: con ogni probabilità, salterà il Bologna. Al 99%, Rrahmani non sarà della sfida del Dall’Ara.”

