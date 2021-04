Napoli, Alvino su Osimhen: “Il gesto che ha fatto si deve sapere”

Il giornalista Carlo Alvino ha sottolineato il gesto del giocatore del Napoli Victor Osimhen.

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Durante il filo diretto con i tifosi ha parlato dell’attaccante azzurro Victor Osimhen, in particolare di un suo gesto molto particolare. Il giocatore vide in televisione una ragazza nigeriana che lavorava nonostante avesse una gamba amputata ed ha fatto di tutto per rintracciarla e parlare con lei. Grazie ai social network l’obiettivo è stato raggiunto.

Carlo Alvino interviene a proposito di ciò, affermando che il gesto di Osimhen non ha ricevuto la giusta importanza.

“Nessuno ha parlato del gesto fatto da Victor Osimhen, il ragazzo ha sfruttato come si deve la potenza dei social network. A livello nazionale questo gesto non è stato esaltato. Quando l’argomento principale erano le feste a cui partecipava ne hanno invece parlato in molti e gli hanno puntato il dito contro.”

