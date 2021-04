Napoli-Inter, previsione tattica e probabili formazioni

Champions e Scudetto, al Maradona ci si gioca tanto. La tattica di Napoli-Inter

Napoli-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, dove entrambe le squadre si giocano una fetta importante del finale di stagione. Gli azzurri sono alla ricerca di ulteriori punti per la rincorsa Champions, mentre i ragazzi di Conte potrebbero mettere metà scudetto in cassaforte. In “Questione di moduli” proviamo ad analizzare la parte tattica del match.

L’Inter di Conte

I nerazzurri di Antonio Conte dopo un avvio di stagione difficoltoso, hanno saputo ritrovarsi e guadagnarsi con merito l’attuale prima posizione in classifica. Dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League, l’Inter ha puntato tutto sul campionato dove ha prima raggiunto e poi superato il Milan dando un netto distacco. Il 3-5-2 con cui si schierano ha dato possibilità a tanti giocatori di esprimersi al meglio, ritrovando anche una certa solidità difensiva che è il marchio di fabbrica dell’allenatore ex Juventus. L’arretramento sulla linea dei centrocampisti di Eriksen ha dato anche un ulteriore qualità alla manovra interista, con il danese che dopo mesi di buio è riuscito a ritagliarsi un suo spazio. In attacco la coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez ha assicurato qualità e goal al reparto offensivo, che in ripartenza è risultato essere letale.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksne, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Il Napoli di Gattuso

Gli azzurri dopo la bella vittoria di Genova contro la Sampdoria, si giocano una grande opportunità di restare aggrappati alla corsa ad un posto nella prossima Champions. Gattuso in questo finale di stagione vuole giocarsi tutte le carte a disposizione, dopo aver recuperato tanti giocatori che in una fase cruciale del campionato non sono stati a disposizione. Nelle ultime uscite il Napoli ha ritrovato una sua identità di gioco, fatta anche di un buon palleggio anche se in alcuni casi si rischia ancora troppo nella zona difensiva del campo. Dopo la partita di andata che lasciò Gattuso e i suoi ragazzi con l’amaro in bocca, sarà tanta la voglia di riscattare quel k.o. immeritato.

Probabile formazione (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Tattica di Napoli-Inter

Sul piano tattico quella di domenica resta una partita molto difficile, perchè l’Inter nonostante prediliga un gioco difensivo, grazie alla qualità di alcuni interpreti presenti in campo riesce a ripartire in maniera decisa ed efficace, andando spesso anche alla finalizzazione. Come detto in precedenza, l’arretramento di Eriksen ha dato maggiore qualità alla manovra nerazzurra dando maggiore libertà anche a Barella e Brozovic in fase d’inserimento. Il Napoli deve prestare molta attenzione a questa situazione di gioco, senza però rinunciare al palleggio e ad attaccare la retroguardia interista. La differenza in favore del Napoli la potrà fare il reparto offensivo azzurro, avendo un altro passo rispetto a terzetto arretrato dell’Inter. La velocità nel cercare di verticalizzare su Osimhen sarà fondamentale anche per Zielinski, che potrà sfruttare gli spazi che si verranno a creare. L’attenzione deve essere massima anche in difesa, dove Manolas e Koulibay insieme ai due mediani dovranno cercare di contrastare al meglio le folate offensive avversarie.

Elio Di Napoli

