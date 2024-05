Napoli, ancora nessuna offerta per Osimhen: ecco il motivo

Nonostante Victor Osimhen piaccia ad alcuni grandi club fino ad ora non sarebbe arrivata alcuna offerta al Napoli.

Il Napoli vorrebbe vendere l’attaccante Victor Osimhen. Alcuni grandi club avrebbero mostrato un grande interesse nei confronti dell’attaccante nigeriano, tuttavia le offerte non sarebbero ancora arrivate. Così non sarebbe per il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che avrebbe invece ricevuto un’offerta da parte del Paris Saint-Germain.

L’edizione odierna di Sky Sport ha riportato la situazione nel dettaglio, affermando che il motivo delle mancate offerte potrebbe essere legato al suo attuale stipendio troppo alto.

“La volontà del Napoli è quella di vendere Osimhen, ma ancora non è arrivata nessuna offerta. Il nigeriano ha uno stipendio molto alto e questo potrebbe creare problemi alle pretendenti. Si è parlato di Chelsea, con Lukaku che piace molto al Napoli, ma al momento al club azzurro è arrivata solo l’offerta del PSG per Kvaratskhelia.”

