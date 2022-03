Napoli, Anguissa: “Bisogna vincere una gara per volta, Osimhen incredibile”

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Zambo Anguissa ha rilasciato qualche dichiarazione nel corso della trasmissione Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Il primo argomento trattato riguarda la sconfitta contro il Milan.

“È stata un peso ma abbiamo reagito a Verona in maniera decisiva. Mancano solo 9 partite dobbiamo e dare il massimo per le prossime gare. Dobbiamo vincere, ma vogliamo pensare ad una partita alla volta e non pensiamo al traguardo finale.”

Invece sulla sconfitta contro l’Udinese afferma:

“L’Udinese è una squadra molto tecnica ed atletica. Anche se giochiamo in casa sarà difficile. Dobbiamo stare addosso a tutti i giocatori. Ce la giocheremo alla pari.”

Sul campionato di Serie A dice:

“E’ un campionato interessante, molto atletico e c’è sempre da giocare. Sono felicissimo di giocare in Italia e ce la metterò tutta.”

Sul lavoro di Luciano Spalletti e su Victor Osimhen:

“E’ un allenatore propenso all’ascolto. Apprezzo molto questo suo aspetto. Per me il ruolo della comunicazione è importantissimo. Osimhen è’ un grande combattente, audace, forte, sorprendente, imbattibile. Ho tanti aggettivi per descriverlo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano torna in Nazionale, i complimenti della SSC Napoli

Napoli-Udinese, il comunicato della Società rivolto ai tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Pentagono apre la caccia agli Ufo, anzi agli Uap