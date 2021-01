Napoli, archiviazione dell’indagine: altra vittoria extra campo per gli azzurri, niente dolo preordinato

De Laurentiis e il suo club vennero definiti addirittura furbetti da alcuni giornali

Dopo la decisione del Collegio di garanzia in merito a Juventus-Napoli, gli azzurri si possono gustare un’altra grande vittoria fuori dal campo, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo nella sua edizione odierna parla dell’archiviazione dell’indagine sul rispetto dei protocolli sanitari da parte della società azzurra.

La testata romana scrive di come sia stato solo un gigantesco sbaglio, non un imbroglio. Non accadde (assolutamente) nulla. E non ci fu trucco, né inganno, né «dolo preordinato», non ci furono atteggiamenti impropri, neanche un piccolo, intempestivo atteggiamento che tenesse in vita un’indagine e stavolta l’ha detto il procuratore della Federcalcio. il quotidiano evidenzia come Aurelio De Laurentiis e il suo club, fecero tutto in trasparenza e si attennero alle prescrizioni delle autorità locali.

