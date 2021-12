Napoli-Atalanta, Gasperini pensa a Zapata dal primo minuto

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni di Gian Piero Gasperini: Zapata dal primo minuto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini, in vista del match contro il Napoli schiererà l’undici titolare. Il quotidiano ha evidenziato che verrà rischierato Toloi in difesa, per dare fiato ad uno dei tre presenti contro il Venezia. Zappacosta e Maehle giocheranno sulle fasce, De Roon e Freuler al centro, con Pasalic trequartista. L’unico punto interrogativo riguarda chi sarà colui che affiancherà Zapata, Ilicic vanta più canche.

