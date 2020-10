Napoli, Avv.Chiacchio: “Il 3-0 a tavolino non è applicabile, ecco perchè”

L’avvocato Eduardo Chiacchio fornisce un quadro più chiaro della situazione Juve-Napoli

Eduardo Chiacchio, avvocato esperto in diritto sportivo, ha parlato a Teleclubitalia durante la trasmissione “Club Napoli All News” del caso Juve-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

“Il Giudice Sportivo valuterà le carte a disposizione, il Napoli farà ricorso per vedere riconosciuta la causa di forza maggiore con i documenti prodotti che abbiamo avuto modo di visionare ed il 3-0 non è assolutamente applicabile perché il club non poteva recarsi a Torino per una decisione delle autorità sanitarie preposte, quanto basta per ottenere il rinvio. C’è il protocollo, ma le decisioni ASL hanno priorità, non ci sono dubbi che il 3-0 non sia applicabile ed il Napoli in ogni caso presenterebbe ricorso e non può mai essere deciso il 3-0. Punto di penalizzazione? Ci sarebbe quando non ti presenti, ma non ci sarà manco il 3-0, figuriamoci la pena accessoria. TAR? Dopo i tre gradi di giustizia sportiva: giudice sportivo, corte d’appello e collegio garanzia coni, si potrà anche arrivare al TAR e Consiglio Stato, quarto e quinto grado, ma prima bisogna perseguire i 3 gradi citati sportivi”

