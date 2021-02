Napoli-Benevento, Gattuso torna al 4-2-3-1. Ghoulam sarà titolare

Napoli-Benevento, Gattuso cambia ancora modulo

Il Napoli affronterà oggi alle ore 18:00 il Benevento allo stadio Maradona, con Gattuso che tornerà al 4-2-3-1. In porta torna Ospina, che andrà a rilevare Meret. In difesa confermato Di Lorenzo, mentre a sinistra Ghoulam torna tra i titolari. Al centro della difesa Koulibaly e Rrahmani, con Maksimovic che scivola in panchina. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Bakayoko e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che tornerà a giocare davanti la difesa. In attacco Politano a destra e Insigne a sinitra, Zielinski agirà alle spalle di Mertens che torna titolare dopo oltre due mesi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Bayern Monaco su Koulibaly, per ADL l’offerta è troppo bassa

Napoli, in caso di sconfitta pronto l’esonero di Gattuso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, una seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali