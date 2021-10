Napoli-Bologna, Dominguez: “Rigori dati al Napoli entrambi inesistenti”

Il giocatore non ci sta e critica l’operato dell’arbitro

Nicolas Dominguez, giocatore del Bologna ha commentato la gara tra i suoi ed il Napoli ai microfoni di SkySport.

Queste le sue parole:

“Per me non c’era nessuno dei due rigori dati al Napoli, ma va bene così, ora pensiamo al Cagliari. Era una partita importante e sarebbero stati tre punti pesanti. Pochi tiri in porta? Merito del Napoli ma ci sono anche i demeriti nostri. Credo che avremmo potuto difendere un po’ più alto, noi per ripartire eravamo troppo lontani e facevamo fatica, però con palla tra i piedi abbiamo fatto bene”:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Simeone pronto a fare follie per Osimhem. Proposto Joao Felix

Mpasinkatu: “La Coppa d’Africa si farà, i giocatori del Napoli ci saranno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: medico De Mari, protocollo Speranza è criminale