NAPOLI-BOLOGNA – Le formazioni ufficiali

Napoli-Bologna, formazioni in campo alle ore 20:45

Napoli-Bologna – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valido per la 26^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra il Napoli di Rino Gattuso e il Bologna di Siniša Mihajlović. Squadre in campo alle ore 20:45.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Zielinski, Politano, Insigne; Mertens

Allenatore: Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski, De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlović