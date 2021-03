Napoli-Bologna – Super Insigne riporta il Napoli alla vittoria, le pagelle di ForzAzzurri

Il Napoli torna alla vittoria e si impone su un Bologna che esce a testa alta dal Maradona. Le pagelle a cura della redazione di ForzAzzurri.

Ospina 7: rientro in piena forma per il colombiano. In più occasioni i suoi guantoni si oppongono alle conclusioni degli emiliani e salvano il match.

Di Lorenzo 6,5: ennesima partita generosa per l’esterno destro azzurro. Riesce a tenere basso Sansone ed a non renderlo pericoloso in fase di attacco.

Rrahmani 6,5: ancora una volta Gattuso lo lancia da titolare superando nelle gerarchie sia Manolas che Maksimovic. Suo il break a centrocampo che innesca l’azione per il gol che sblocca la partita.

Koulibaly 6: il gigante buono si fa perdonare la recente ingenuità che è costata cara. Conferisce sicurezza a tutto il reparto ma commette ancora errori non degni del nome che porta.

Ghoulam s.v.: dal 21′ Hysaj 6: l’albanese entra a freddo ed infatti nei primi minuti è disastroso. Nella ripresa riesce a dialogare meglio con i compagni ed anche a spingere in qualche occasione sulla sinistra.

Fabian Ruiz 6: partecipa all’azione del vantaggio azzurro. Sfiora il gol nel primo tempo su azione personale ma perde il tempo del tiro. Passi in avanti per il ritrovamento della miglior condizione.

Demme 5,5: partita dalla solita intensità ma riesce ad incidere con poca qualità. Suo l’errore sul controllo in uscita che permette al Bologna di trovare il momentaneo 2-1.

Politano 6,5: dopo la prestazione poco convincente contro il Sassuolo, torna ai suoi livelli pur senza essere determinante. Sul finale di gara costringe l’ultimo uomo bolognese a smanacciare una palla destinata all’incrocio dei pali.

Zielinski 6: due assist per il polacco in una gara condizionata da una forma fisica non del tutto ottimale che gli ha impedito di essere brillante come nelle ultime uscite. Dal 78′ Elmas s.v..

Insigne 7,5: quanto capitano c’è in questa vittoria del Napoli? Tantissimo, Insigne realizza una doppietta e si rende utile alla squadra aiutando Hysaj a contenere Olsen. È stato un trascinatore per questa importante vittoria. Dal 78′ Mario Rui 5: approccio nervoso al match, entra con la testa sbagliata, e si vede.

Mertens 5,5: arrivano pochi palloni nella sua zona e non è una colpa che gli si può essere attribuita ma non appare lucido in quelli che tocca. Sbavature in frase di fraseggio ne condizionano la prestazione. Dal 52′ Osimhen 6,5: l’impatto nel nigeriano è determinante, servito da Zielinski si lancia da solo verso la porta e porta il Napoli sul 2-0. Qualche minuto dopo divora il gol del 3-0 con porta vuota ma si rende punto di riferimento per l’attacco azzurro partecipando all’azione del definitivo 3-1.

Mario Scala

Mario Scala

