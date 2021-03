Mihajlović: “Diciamo che noi abbiamo giocato e loro facevano gol”

Siniša Mihajlović nel post-partita ai microfoni di Sky, espone la sua opinione riguardo l’andamento del match Napoli – Bologna.

Siniša Mihajlović non le manda a dire, secondo il tecnico è stata una sconfitta immeritata:

“Noi abbiamo giocato e loro facevano gol, ci siamo fatti tre gol da soli; però penso che abbiamo senz’altro giocato meglio noi: due gol annullati, un palo e diverse occasioni da gol.

Ritengo che il risultato di 3-1 sia un po’ troppo fasullo, perché per quel che si è visto sul campo non abbiamo meritato la sconfitta; però il calcio si gioca per il gol, e loro sono stati più svegli di noi.”

Come si spiega questo rendimento insufficiente per quanto riguarda le gare lontane da Bologna?

“Noi svolgiamo il nostro campionato, dobbiamo salvarci siamo nel mezzo, potevamo fare meglio ma potevamo fare anche peggio. Bisogna considerare tutti gli infortunati e che solitamente giochiamo spesso senza quattro o cinque giocatori. Almeno la presenza dei titolari servirebbe, ma in questo caso facciamo quello che possiamo fare.

Abbiamo anche le nostre colpe, ma oggi non posso recriminare nulla ai ragazzi, perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato ma abbiamo pagato grossi errori individuali, soprattutto da parte di giocatori che hanno grossa esperienza, è questo quello che mi fa arrabbiare.

Se continuiamo così, stando attenti ai piccoli errori abbiamo ancora possibilità di vincere.”

Nel percorso di una squadra, cos’è che ti manca, cos’è che ti fa fare quel salto di qualità e non stare lì a pensare sempre alla retrocessione?

“Ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di salvarci. La squadra che abbiamo sotto il punto di vista qualitativo quando sta bene e abbiamo un atteggiamento mentale all’altezza, è una squadra che può vincere contro chiunque e lo abbiamo dimostrato.

Quando ci manca questo facciamo fatica, poi a livello di prestazione non abbiamo problemi, abbiamo la nostra identità, il nostro gioco, il principio di gioco e ci giochiamo con tutti la partita. Poi purtroppo a volte abbiamo carenza in attacco, perché siamo una squadra che crea tanto, ma per quello che crea segna poco, ma è stato così sempre, dall’inizio del campionato, ci manca qualche step in avanti, ma soprattutto la qualità dei giocatori.”

Secondo te, Barrow sarà mai un uomo dai 15-20 gol?

“Lui ha delle potenzialità, per me Barrow non è prima punta è un attaccante esterno, poi stiamo lavorando con lui per farlo diventare una prima punta. Credo abbia le caratteristiche per poterlo diventare, è un momento di transizione per lui, dobbiamo avere pazienza. E’ normale avere alti e bassi, più che allenarlo non possiamo fare altro, alla fine dipende da lui, dalla volontà e cattiveria, ma ha tutte le potenzialità per poterlo fare.”

Barbara Marino

