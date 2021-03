Top & Flop – Napoli-Bologna: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Gli azzurri trovano la vittoria contro il Bologna di Mihajlovic e ritrovano anche Victor Osimhen

Primo tempo

Il primo squillo della partita arriva al 5′ minuto, Fabian recupera palla a centrocampo e si invola verso la porta, salta l’ultimo difensore ma, a tu per tu con Skorupski, perde l’attimo per il tiro e spreca una potenziale occasione con un cross in mezzo sul quale non arriva nessuno. Servono appena 8 minuti al Napoli per sbloccare il risultato, al termine di una bella azione, Zielinski riceve palla e con il tacco libera al tiro Lorenzo Insigne che dal limite dell’area prende la mira col piatto, e di prima insacca nell’angolino, è 1-0.

Il Bologna ci impiega quasi 20 minuti per rendersi veramente pericoloso, al 19′ Skov Olsen si accentra da destra e calcia a giro col mancino, il pallone colpisce la parte interna del palo, con Ospina battuto. Al 22′ i padroni di casa sono costretti ad effettuare una sostituzione, Ghoulam, a causa d’un infortunio deve lasciare il campo in favore di Hysaj. Gli ospiti vengono momentaneamente salvati dal loro portiere, al 26′ Insigne prova il tiro a giro dal limite dell’area, ma Skorupski vola e devia in angolo con una grande parata.

Non si fa attendere la risposta della squadra di Mihajlovic che sfiora la rete pochi minuti dopo, al 29′ De Silvestri con un cross tagliato dalla destra, trova Palacio che colpisce di testa, costringendo Ospina alla grande parata. L’ultima emozione del primo tempo arriva al 43′, Palacio riceve palla nello spazio, entra in area e infila il pallone sotto la traversa, ma l’assistente dell’arbitro alza la bandierina per fuorigioco, gol annullato.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Bologna parte forte e al 47′ si vede annullare un altro gol, Palacio contrasta il rinvio di Ospina, il rimpallo lo favorisce e a porta vuota insacca, ma l’arbitro fischia il fallo e annulla la rete. La prima ammonizione degli azzurri arriva al 53′, Koulibaly atterra Skov Olsen lanciato sulla fascia, l’arbitro estrae il cartellino giallo. La partita di Mertens termina al 54′, al suo posto entra Osimhen. Appena 4 minuti dopo c’è una sostituzione tra gli uomini di Mihajlovic, al 58′ Poli lascia il posto a Dominguez.

Poco dopo, al 65′ esce Sansone, ed entra Barrow. Il raddoppio dei partenopei arriva al 66′ con Victor Osimhen che parte dalla metà campo, brucia Danilo in velocità e, una volta entrato in area, col destro trafigge Skorupski, per il nigeriano è la terza rete stagionale, 2-0 Napoli. Sono gli stessi azzurri però a complicarsi la vita pochi minuti dopo, Demme sbaglia un controllo al limite dell’area, Il pallone lo recupera Palacio che crossa in mezzo per Skov Olsen, il danese appoggia per Soriano che col piatto spara a botta sicura alle spalle di Ospina, al 74′ è 2-1. Al 76′ c’è una Tripla sostituzione per il Bologna, escono Skov Olsen, Mbaye e Svanberg ed entrano Orsolini, Vignato e Medel.

La partita si chiude al 77′ grazie al secondo gol del capitano Lorenzo Insigne, che approfitta di una dormita di Danilo, lo supera in velocità e calcia dal limite dell’area battendo sul primo palo il portiere avversario. I padroni di casa compiono una doppia sostituzione, al 79′ entrano Elmas e Mario Rui, fuori Insigne e Zielinski. L’ultimo sussulto della partita arriva al minuto 85, punizione per gli ospiti, Barrow da posizione angolata calcia direttamente in porta, il pallone passa, ma Ospina non si fa trovare impreparato e respinge coi pugni.

Top – Lorenzo Insigne

Continua il suo stato di grazia, apre le danze con un gol dei suoi dal limite dell’area e chiude il match nel momento di maggior tensione dei suoi con un’altra splendida rete, completando la doppietta, il migliore in campo è lui.

Flop – Mario Rui

Entra al 79′ e poco dopo rischia di farsi saltare e si vede costretto a spendere il fallo, per lui arriva l’ammonizione dopo soli 5 muniti giocati, prestazione breve e negativa, il peggiore in campo è lui.

Alessandro Santacroce

