Napoli-Braga, Artur Jorge: “Il primo gol ha cambiato i nostri piani, abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo”

Napoli-Braga, Artur Jorge commenta la sconfitta

L’allenatore del Braga Artur Jorge, ha commentato in sala stampa la sconfitta contro il Napoli che ha comunque conquistato un posto in Europa League. Ecco quanto dichiarato dal tecnico portoghese:

“Sicuramente non festeggeremo per ora, andremo avanti con il nostro piano B: l’Europa League. Abbiamo perso contro Napoli e Real Madrid, due squadre forti, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo che era quello di restare in Europa vediamo cosa accadrà in futuro. Il Braga è una squadra combattiva. Subire il primo gol subito ha condizionato la nostra strategia. Siamo una squadra che può ancora vincere, guardiamo avanti e vediamo come si svolgeranno i prossimi impegni. Differenze tra Garcia e Mazzarri? Sono due allenaotri forti, ma la differenza è nel loro approccio alle gare e il controllo che hanno in campo.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

