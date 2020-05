Salvini contro tutti: “Vergognatevi!”

Matteo Salvini attacca il Governo e De Luca con un post su Facebook.

Salvini definisce vergognoso non gradire l’arrivo di italiani in Campania e consentire l’ingresso a stranieri, la ricostruzione di fanpage.it:

“Invece di aiutare i tanti giovani e disoccupati italiani a trovare lavoro, preferiscono gli immigrati, spesso irregolari, si vergognino”, così Matteo Salvini ha commentato la notizia dei 20mila braccianti in arrivo in Campania nei prossimi giorni per la raccolta di frutta di verdura. Si tratta perlopiù di immigrati che, come annunciato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, inizieranno a lavorare nella Piana del Sele, in provincia di Salerno nei campi nella zona di Eboli. In un post condiviso sulla propria pagina Facebook il leader della Lega ha accusato sia il Governo che il governatore campano di non aiutare i cittadini italiani messi in ginocchio dalla pandemia e di favorire l’arrivo di immigrati nel nostro paese: “Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo di migliaia di stranieri. La Lega non cambia idea: prima gli italiani!”, si legge nel breve post.”

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts