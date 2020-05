Dalla Spagna – Messi giocherà in Italia

Stando a quanto riportato da SportMediaset, il futuro di Messi sarebbe in Italia.

La redazione di SportMediaset riporta le dichiarazioni di Josè Morais, ex vice di Mourinho all’Inter, al “El Mundo Deportivo”. La ricostruzione di SportMediaset:

“Nonostante i desideri, le voci, le smentite e i sogni che da qualche settimana si alternano, il nome di Lionel Messi continua ad essere accostato all’Inter. L’ultimo, in ordine di tempo, ad essersi aggiunto a coloro che vedono la “Pulce” con la maglia nerazzurra è José Morais, ex vice di Mourinho ai tempi del Triplete e non solo. “Il futuro di Leo Messi è all’Inter. Sarà decisiva la presenza di Zanetti nel direttivo del club italiano”, ha detto Morais a “El Mundo Deportivo”.”

