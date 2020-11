Napoli, calciomercato: Bakayoko a titolo definitivo, contatti avviati con il Chelsea

Gattuso vuole che il giocatore rimanga in azzurro ancora a lungo

La redazione di Canale 21, seppur non ci sia ancora nessun accordo ufficiale, riferisce che Napoli e Chelsea sono già in contatto per la cessione a titolo definitivo di Bakayoko al club azzurro. Il giocatore non rientra nei piani del club inglese, che vorrebbe liberarsene, non dovrebbero quindi esserci difficoltà sotto questo punto di vista. La cifra di cui si parla è di circa 20 milioni di euro, resta però da stabilire l’ingaggio, che ad ora è pagato in parte anche dal Chelsea.

