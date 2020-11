Gazzetta, Juve-Napoli: azzurri sotto inchiesta, dubbi sull’applicazione del protocollo

In Serie A regna il caos, ma tra indagini ed inchieste, ad ora, ha pagato soltanto il Napoli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport cerca di mettere ordine in quella che è diventata una situazione di completa confusione nella Serie A ai tempi del Covid-19. Il quotidiano, oltre che ad elencare tutte le situazioni di maggior polemica, riferisce che gli azzurri si trovano sotto inchiesta, il focus degli investigatori sarebbe sull’applicazione del protocollo nei giorni precedente alla partita non giocata di Juve-Napoli.

“La Lazio per via di comunicazioni non proprio tempestive con la Asl. La Juve per una bolla “scoppiata”, il 5 ottobre, quando un caso di positività all’interno del gruppo squadra imponeva a tutti la quarantena. E invece CR7 e altri 4 suoi compagni decidevano però di violarla e di partire per le rispettive nazionali. Stesso discorso, e fascicolo aperto, per la Fiorentina, con bolla violata da 5 nazionali la scorsa settimana. E poi c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli, per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita non giocata con la Juve“.

