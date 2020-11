Napoli, Meret: Il portiere è nel mirino dell’Inter, ecco quanto lo valuta De Laurentiis

Quello di Alex Meret è un caso che continua a tenere banco in casa Napoli

Alex Meret continua a non trovare la continuità che desidera in maglia azzurra. il portiere classe 97 è nel mirino di diverse squadre e il suo impiego limitato potrebbe spingerlo a prendere la decisione di abbandonare la società azzurra. Da come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul giocatore ci sarebbe l’interesse dell’Inter, ma De Laurentiis non intende svendere.

Ecco cosa si legge sul quotidiano:

“Per questo non bisogna assolutamente scartare Alex Meret e Alessio Cragno. Il primo sta vivendo l’ennesima stagione controversa a Napoli: acquistato tre estati fa per diventare il punto fermo della porta azzurra, prima con Ancelotti e poi con Gattuso non è invece riuscito a trovare la continuità che si aspettava, tant’è vero che ha giocato il 50% circa delle gare del Napoli dal suo arrivo. Meret però è ancora giovane (è un ’97), ha ampi margini di crescita e De Laurentiis non intende perderlo. Quando il suo nome nei mesi scorsi ha iniziato a circolare negli ambienti di mercato, infatti, il Napoli ha fatto sapere di valutarlo fra i 40 e i 50 milioni. Insomma, non sarà semplice portare via Meret al Napoli, panchina o non panchina”.

