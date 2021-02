Napoli, calciomercato: Boga in uscita dal Sassuolo, gli azzurri tornano sul giocatore

Boga potrebbe essere uno dei nomi per il nuovo Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Sassuolo avrebbe deciso di cedere Jeremie Boga al termine della stagione in corso. Il quotidiano riferisce che Il Napoli proverà a portalo in azzurro come già ha fatto in passato ma sul calciatore ci sono anche Borussia Dortmund, Atalanta e Rennes. Il club emiliano richiede 25 milioni per privarsi del suo giocatore.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bonucci: “Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c’è poco da aggiungere”

Venerato: “Napoli-Juve non sarà decisiva per Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Meghan vince causa contro il Mail