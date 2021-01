Napoli, calciomercato: Il Marsiglia non molla per Milik, per la Juve 4 nomi alternativi se non arriva il polacco

I francesi non mollano la presa sul polacco

Il Marsiglia rimane su Arkadiusz Milik, i francesi hanno già visto rifiutata la loro prima offerta da 10 milioni ma con il passare del tempo, per il Napoli si fa sempre più concerto il rischio di perderlo a parametro zero a giugno. Tuttosport riporta nella sua edizione odierna che oltre a Marsiglia e Juventus c’è anche l’interesse dell’OL. Per i bianconeri le alternative non mancano, se Milik andasse al Marsiglia, il club potrebbe virare su tre nomi: Graziano Pelle, Fernando Llorente ed Olivier Giroud (con la pista Scamacca che rimane sempre viva).

