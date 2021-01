PERUGIA – Importante passo in avanti per un 2003!

Perugia – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Nonostante il Perugia sia stato retrocesso in serie C nella scorsa stagione, continua l’attenzione da parte della società sul settore giovanile con la speranza che qualche giovane promessa, da anni in maglia biancorossa, possa arrivare in prima squadra in maniera stabile.

La società umbra nelle scorse ore, infatti, ha “messo sotto contratto” il 2003 Lunghi.

Di seguito tutti i dettagli nel comunicato ufficiale diramato dallo stesso club.

“AC Perugia Calcio annuncia che il calciatore Alberto Lunghi ha firmato con il Club il suo primo contratto da professionista.

Classe 2003, perugino doc di Santa Maria degli Angeli, Lunghi ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile biancorosso e lo scorso settembre ha esordito nella prima squadra del Perugia nella gara vinta 4-1 in Coppa Italia ad Ascoli realizzando anche un gol e riscrivendo così alcune statistiche: secondo marcatore più giovane nella storia del Perugia dopo Sergio Andreoli e il perugino più giovane di sempre ad avere segnato con la maglia del Perugia.”

