Coppa Italia, i quotidiani elogiano Lozano: “Se non ci fosse dovrebbero inventarselo, l’uomo più in forma del Napoli”

I quotidiani elogiano la prestazione del messicano nel match di Coppa Italia contro l’Empoli

Hirving Lozano è stato nominato come migliore in campo nel match di ieri di Coppa Italia in cui il Napoli ha vinto per 3-2 contro l’Empoli. I voti dei quotidiani per l’ex PSV sono altissimi.

Queste le pagelle dei quotidiani:

Corriere dello Sport voto 7: “Si può scegliere tra l’assist d’esterno e la freddezza e la rapidità per il 2-1. Se non ci fosse, varrebbe la pena inventarselo“.

Corriere della Sera voto 7: “E’ l’uomo della partita, ispira il gol del vantaggio con l’assist per Di Lorenzo. E’ l’uomo più in forma del Napoli, gioca in scioltezza”.

Gazzetta dello Sport voto 6,5: “Il rendimento dell’attaccante messicano cresce di gara in gara. Quello all’Empoli è il nono gol stagionale“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Lozano unico fuoriclasse, questa squadra mi fa innervosire”

Napoli, Rrahmani: “Le partite sono tutte difficili, il nostro obiettivo è arrivare quarti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Wikipedia compie 20 anni: il futuro secondo il suo fondatore, Jimmy Wales