Napoli, Corbo: “Gattuso? Cerca ingenuamente di spiegare il momento del Napoli con tesi improbabili”

Il giornalista parla del momento degli azzurri e di Gattuso

Antonio Corbo ha commentato la gara di ieri tra Napoli ed Empoli nel suo editoriale sul quotidiano Repubblica. il giornalista oltre che ad esprimersi sul momento degli azzurri ha detto la sua anche sul loro allenatore, Gennaro Gattuso.

Queste le sue parole:

“Decide Petagna, uno dei peggiori. Nel paradosso c’è il Napoli del 2021. Non perde quota in campionato ed ora entra nei quarti di Coppa Italia. Ancora una volta un gol nel più convulso finale protegge la squadra, evitandole danni e ritardi di una fase grigia che Gattuso ha la lealtà di riconoscere, ma anche l’ingenuità di spiegare con tesi improbabili. La mancanza di veleno nelle conclusioni, i giovani che smanettano sui telefonini fino a cadere nella perversa rete dei social, altri che non annusano pericoli e opportunità. Emotivo ed accorato, l’allenatore cerca verità distanti con la beata inesperienza dei suoi 43 anni. Merita rispetto e fiducia”.

