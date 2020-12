Napoli, calciomercato: il Torino chiede Lobotka in prestito ma arriva il no degli azzurri, parte solo ad una condizione

Arriva la risposta del Napoli al sondaggio del Torino per Lobotka

Stanislav Lobotka è al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli, il Torino, su tutte le società è quella che fa più sul serio per il centrocampista, ma non è detto che il suo futuro lo possa portare altrove. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna riferisce che il club granata ha chiesto informazioni per provare a capire se ci sono margini per il prestito. La risposta del Napoli è stata secca e inequivocabile: lo slovacco parte solo con un’offerta irrinunciabile e dunque non in prestito.

