Napoli, Castel Volturno: Gattuso preoccupato dai possibili casi Covid di rientro dalle nazionali

Gennaro Gattuso si trova a dover preparare il match contro il Milan, che si terrà alla ripresa del campionato dopo la sosta, con i soli giocatori non convocati dalle proprie squadre nazionali, oltre a questo c’è anche la paura che i giocatori possano contrarre il Covid-19 durante il loro impegno lontano da Castel Volturno, Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

Ecco come si legge nel quotidiano:

“Grossi problemi per Rino Gattuso che oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, dovrà far a meno di 15 calciatori convocati nelle rispettive nazionali e sarà costretto a preparare la sfida con il Milan con gli uomini contati. A diverse altre squadre, invece, l’Asl ha impedito di inviare calciatori in Nazionale. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che preoccupa il tecnico: quello di far fronte a nuovi contagiati dopo gli impegni internazionali”.

