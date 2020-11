Corbo, Juve-Napoli: “Nessun rispetto per gli azzurri, trattati come dei furbetti in cerca di alibi”

Antonio Corbo ha commentato la decisione del giudice Sandulli

Antonio Corbo, giornalista affida alle pagine del quotidiano Repubblica il suo editoriale in cui parla della decisione di respingere il ricorso del Napoli, denunciando anche un trattamento scorretto nei confronti della società di De Laurentiis:

Queste le sue parole:

“L’udienza è scivolata sul merito, era forse da preferire uno scontro in punto di diritto opponendo alla Corte giuristi di pari livello. La Corte si è avvalsa delle indagini federali. La Corte respinge la tesi della causa di forza maggiore, per un cambio di strategia nel “reclamo in appello” rispetto al giudice sportivo. Ma il Napoli doveva sì o no obbedire alle disposizioni Asl? Non sono le stesse Asl che hanno bloccato la partenza dei giocatori per le nazionali? Non è, e non può essere trattato il Napoli come una squadretta di furbetti in cerca di alibi“

