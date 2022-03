Il Colosso Sixth Street valuta l’acquisto del Napoli. La cifra smisurata di ADL

La Gazzetta dello Sport – Napoli verso la svolta: il colosso californiano Sixth Street valuta l’acquisto del Napoli. La cifra di De Laurentiis è esorbitante.

De Laurentiis potrebbe dire addio al Napoli? Ne parla l’edizione odierna del quotidiano:

“Il Napoli a breve potrebbe ricevere richieste di acquisto da parte di altre entità interessate a rilevare la società. Fra i fondi, il colosso Sixth Street (californiano) sarebbe pronto a valutare seriamente l’acquisto del Napoli, attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. La strategia De Laurentiis, da parte sua, non ha ancora deciso se vendere e valuta la società almeno 700 milioni di euro, perché anche se non ha proprietà immobiliari la potenzialità del marchio Napoli resta alto”.

