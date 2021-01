Napoli, confronto tra Gattuso e giocatori. Sei si schierano dalla sua parte

Nonostante le continue accuse rivolte a Gattuso, è avvenuto un confronto tra il tecnico ed i giocatori del Napoli che si sono detti dalla sua parte.

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro lo Spezia, ha avuto luogo un confronto tra Gennaro Gattuso ed i giocatori del Napoli. Così riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport. In particolare sono sei i giocatori che hanno affermato che sosterranno il tecnico a prescindere da tutto: Insigne, Bakayoko, Demme, Manolas, Ospina e Koulibaly.

“Dalla sua parte, a prescindere. Perché la responsabilità del momento non è soltanto dell’allenatore. In gioco non c’è solo il futuro di Rino Gattuso, ma il prestigio di tutto il Napoli. Ne hanno parlato, tecnico e giocatori, in un confronto dai toni decisi, ma moderati. Non c’è stato bisogno di alzare la voce, ciascuno per la propria parte sa di avere una porzione consistente di colpe per quanto sta accadendo. Non c’è più tempo per discutere, bisogna agire e dare concretezza alle tante parole e ai tanti buoni propositi, spesso dichiarati senza avergli mai dato un seguito credibile. Almeno finora.”

