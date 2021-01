Alvino: “De Laurentiis è furioso, adesso sta riflettendo sul futuro del Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto Kiss Kiss Napoli per raccontare le ultime notizie relative alle scelte di Aurelio De Laurentiis.

Dopo la sconfitta contro il Verona tutto il Napoli è sotto accusa, in particolare Gennaro Gattuso che rischia di essere esonerato. In questi giorni molti allenatori sono stati accostati al Napoli di De Laurentiis, così Carlo Alvino ha fatto chiarezza.

“De Laurentiis è arrabbiato per la posizione in classifica del Napoli dopo la gara con il Verona. Il Presidente ha contatti con il mondo del calcio in Italia ed all’estero, ma attualmente sta riflettendo sul da farsi. Intanto si aspetta delle vittorie nelle prossime partite, a partire da quella contro lo Spezia. La vittoria è l’unico risultato che accetterà.”

