Insigne al di sotto delle aspettative – Gattuso un cambio tattico?

Il Corriere del Mezzogiorno riapre il discorso Insigne: il numero 24 al di sotto delle aspettative e il cambio tattico di Gattuso.

Nella partita contro il Verona, Lorenzo Insigne è stato sostituito da Gattuso, una scelta che fa pensare.

Piove sul bagnato per Insigne, che dopo il rigore sbagliato contro la Juve, si ritrova ad essere sostituito a Verona. Una scelta che fa pensare, quella di Gattuso, poiché anche per lo stesso capitano è stata una sorpresa.

Potrebbe essere un segnale lanciatogli dall’allenatore, quello di privarsi del numero 24, scelta bizzarra e mai avvenuta prima, se non per cause di forza maggiore.

