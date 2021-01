Napoli: confronto tra Insigne e gli ultras, c’era anche Gattuso, questo è quanto si sono detti

Lorenzo Insigne ha parlato con una delegazione in rappresentanza dei tifosi del Napoli

Lorenzo Insigne, in presenza di Gennaro Gattuso ha avuto un confronto con una rappresentanza dei tifosi azzurri, Il Mattino, nella sua edizione odierna svela il contenuto della conversazione. Nella giornata di ieri si sono presentati alcuni ultras all’esterno dell’hotel Britannique (dove il Napoli era in ritiro), alla presenza del tecnico questa delegazione di supporter azzurri e ha ribadito il proprio sostegno nei confronti del capitano del Napoli, sostenendo di essere orgogliosi di lui come capitano. Dal canto suo, Insigne ha confessato loro di essere stato male per la partita contro la Juventus ed il rigore fallito in Supercoppa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, contro lo Spezia Gattuso pronto a passare al 4-3-3

Chiariello: “Adl furioso con Giuntoli, rapporto ormai ai titoli di cosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Halsey è incinta, la gravidanza dopo l’aborto e la malattia